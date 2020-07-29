Китай ответит решительно на безрассудство США - глава МИД КНР

Ранее Вашингтон потребовал от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне.

Глава МИД Китая Ван И обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом отношения КНР и США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС .

Он отметил, что в Китае будут противодействовать "злостным практикам, ущемляющим законные права и интересы".

Ван И заявил, что Китай не стал бы первым разжигать конфликт. По его словам, США получат "твердый и рациональный ответ" на "безрассудные" действия. Кроме того, министр напомнил о недавном закрытии китайского генконсульства в Хьюстоне и обратил внимание на зеркальные меры Пекина в отношении американского представительства в Чэнду.

Мы готовы на основании равноправных отношений поддерживать стабильность связей между двумя странами, исходя из общих интересов народов Китая и Соединенных Штатов, а также всего мира, – подчеркнул Ван И.

21 июля Вашингтон потребовал от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. В КНР это решение назвали политической провокацией и предупредили об ответных мерах. Затем, 27 июля официально закрылось генконсульство США в китайском городе Чэнду.

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