В Актау владельцы ресторанов и кафе требуют разрешить им работать

По словам бизнесменов, из-за невозможности работать они терпят колоссальные убытки и не могут платить по кредитам.

В Актау владельцы кафе и ресторанов написали петицию на имя акима Мангистауской области. Они просят объяснить, почему летним кафе на территории частных пляжей разрешено работать, а им нет, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Из-за карантина в Актау закрыты все бесплатные пляжи, работают только частные.

Базы отдыха, которые работают, и там у них есть рестораны. Рестораны переполнены. Я несколько раз ездила на разные базы отдыха, смотрела. Вот сейчас бесплатные пляжи у нас закрытые, рестораны у нас закрытые, общепит у нас закрыт. Почему одним разрешают работать, почему нам не разрешают работать? - недоумевает управляющая рестораном Алима Шаймерденова.

Специалисты акимата области объяснили запрет бесплатных пляжей тем, что на них сложно отследить число отдыхающих. А владельцы платных должны пересчитывать всех посетителей и устанавливать между ними дистанцию. Санэпидемиологи заверяют, что строго контролируют работу зон отдыха. К примеру, был оштрафован владелец частного пляжа за несоблюдение дистанции между отдыхающими.

Бесплатные общественные пляжи… Там невозможно проконтролировать каждого человека. Бывали моменты, что они справляли там мероприятия, пикники, все такое. А директора, сотрудники зон отдыха могут контролировать, чтобы была дистанция между отдыхающими, - пояснил руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Сакен Мельдебаев.

Бизнесмены говорят, что из-за невозможности работать терпят колоссальные убытки и не могут платить по кредитам. В акимате им пообещали, что после 3 августа летние кафе снова смогут вернуться к работе. А вот дату открытия бесплатных пляжей пока не озвучили.

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