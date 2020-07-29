Айтенов доложил Токаеву об улучшении обстановки в Шымкенте

В Шымкенте наблюдается спад распространения коронавирусной инфекции.

В ходе телефонного разговора с главой государства Касым-Жомартом Токаевым аким города Шымкента Мурат Айтенов сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в городе, сообщает zakon.kz.

Аким города доложил о сегодняшней санитарно-эпидемиологической обстановке, мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, обеспечению карантинного режима, поддержке жителей, нуждающихся в социальной помощи.

В городе Шымкенте наблюдается спад распространения коронавирусной инфекции. За прошлые сутки зарегистрировано 54 случая заражения вирусом, прирост составил 1,2 процента. По сравнению с показателями на начало месяца это в два раза меньше. Наряду с этим, на 43 процента снизилось количество вызовов скорой помощи, на 56,9 процента снизилось количество пациентов, получающих лечение в стационарах. По вашему поручению на складах сформирован месячный запас медикаментов. На сегодня из-за рубежа доставлены 2 млн. 676 тыс. флаконов первоочередных лекарств, 16 млн. 700 тыс. масок. Помимо этого приобретены 58 аппаратов ИВЛ, 250 кислородных аппаратов «Боброва» и 26 реанимационных мониторов. На сегодня реанимационные места на 88,7 процента обеспечены аппаратами ИВЛ, - сказал аким города.

Мурат Айтенов также сообщил, что 100504 жителя Шымкента, которые в связи с карантинными мерами лишились дохода, получили по 42500 тенге.

В ходе телефонного разговора Президент поручил держать обстановку на строгом контроле. Эта задача должна быть первоочередной. В этой связи важно соблюдать карантинные меры и активно проводить среди населения разъяснительную работу.

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