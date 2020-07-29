Kaspi.kz запатентовал уникальное устройство Kaspi Картомат

С помощью Kaspi Картомата казахстанцы получают именную карту Kaspi Gold всего за 60 секунд.

Kaspi.kz получил патент на Kaspi Картомат, который глава и сооснователь компании Михаил Ломтадзе представил осенью прошлого года на традиционной ежегодной презентации новых инновационных сервисов.

Патент закрепляет право собственности Kaspi.kz не только на технологии, но и на алгоритм выпуска платежных карточек с использованием мобильного приложения и картомата.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

Kaspi Картомат – это уникальное устройство по моментальному выпуску платежных карт, которое наша команда создала в Казахстане. Наши любимые клиенты начинают оформлять Kaspi Gold прямо в мобильном приложении и затем получают карту всего за 60 секунд в любом Kaspi Картомате. Именная карта Kaspi Gold выпускается в Kaspi Картомате в режиме реального времени прямо на глазах у клиентов.

В отделениях Kaspi.kz по всей стране уже установлено 148 Kaspi Картоматов. Клиенты Kaspi.kz с удовольствием делятся впечатлениями об очередном инновационном сервисе от Kaspi.kz.

Петер Либельт

Я из Германии, уже год живу и работаю в Казахстане. Я заметил, что здесь все используют Kaspi Gold. Поэтому я решил тоже открыть такую карточку. Для меня сюрприз, что это можно сделать так быстро, автоматически. Я раньше нигде не видел такое устройство.

Светлана Чалых

Постоянно пользуемся очень удобными сервисами Kaspi. Я и раньше в Kaspi очень быстро получала карту. Сегодня в первый раз сделала перевыпуск через картомат. Это что-то волшебное и нереально быстрое!

Жанара Сейфуллина



Я до сих пор пользовалась только приложением Kaspi.kz, а теперь решила открыть карточку Kaspi Gold. Подала заявление в мобильном приложении и мне сказали – можете сразу в отделении забрать. Я в первый раз слышу, что вот так можно карту за одну минуту самому напечатать. Супер!

Александр Ломакин

Я "любитель" оставлять карту в банкомате. Раньше, чтобы перевыпустить, надо было потратить много времени. А сейчас я за одну минуту получил новую карту Kaspi Gold. Приятно удивлен. У меня сейчас обеденный перерыв на работе. Я быстро заскочил в отделение, думал, придется ждать. А мне говорят – распечатайте в картомате за 60 секунд. Классно!

Ирина Шим

Я в приятном шоке, если честно. Быстро, удобно. Никаких документов не нужно, никакой бумажной волокиты. До этого я делала карты в других банках очень долго. Kaspi в этом плане вне конкуренции. Картомат – это вообще ноу-хау. Я жила в Корее, это очень технологически развитая страна, но я там такого не видела. Чтобы за одну минуту получить карту, уже именную, и можно сразу ею пользоваться - такого нет нигде.

Мади Бекдаир

Я уже два дня не могу найти свою карту, не знаю, куда я ее дел. Может быть, в кафе или магазине оставил, не помню. Поэтому пришлось заблокировать ее и выпустить новую. Такой картомат я впервые вижу – 60 секунд и новая карточка, очень удобно. Я думал, что сейчас начнется вся эта бюрократическая катавасия с заполнением заявлений об утере и так далее. Очень круто!

Баглан Орынбасар

Я в приложении заполнил заявку на открытие карточки. Думал, через менеджера нужно получать. Оказывается, нет, для этого теперь есть специальное устройство. За секунды я сам распечатал карточку – быстро, легко. Классно придумано.

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