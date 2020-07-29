В СКО мажилисмены в рамках общественного контроля посетили медучреждения

Парламентарии высказали поддержку врачам и медсестрам за их работу.

Депутаты Мажилиса продолжают встречи с жителями отдаленных районов и сел республики для оказания содействия в решении вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В рамках общественного контроля медицинских учреждений депутаты посещают аптеки, контролируют наличие в них лекарственных средств и медицинских изделий. Особое внимание мажилисмены уделяют условиям работы врачей и пребыванию пациентов в больницах.

Провизорный стационар в селе Келлеровка Таиншинского района посетил депутат Мажилиса, член фракции партии «Nur Otan» Сергей Звольский.

Мажилисмен ознакомился с работой медперсонала, условиями пребывания пациентов, поступающих в том числе из близлежащих районов. По словам медиков, на сегодняшний день лечение в стационаре получают 43 пациента, а выздоровело 99 человек.

В беседе с коллективом провизорного стационара депутат убедился в достаточном обеспечении центра лекарственными препаратами, а сотрудников - средствами индивидуальной защиты.

В районе имени М. Жумабаева, а также в Мамлютском и Жамбылском районах побывал мажилисмен Кенес Абсатиров. Депутат встретился с медперсоналом районных больниц, обсудив имеющиеся проблемные вопросы. К.Абсатиров от имени партии «Ак жол» передал в пользование районным больницам области пульсоксиметры, а также маски и антисептики.

В завершение рабочей поездки парламентарии высказали поддержку врачам и медсестрам за их работу и подчеркнули, что ситуация с пандемией коронавируса в области находится на контроле y местных исполнительных органов.

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