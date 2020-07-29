Слухи о влиянии магнитных бурь на здоровье опроверг ученый

Многочисленные публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.

Магнитные бури не могут влиять на здоровье человека, сообщает zakon.kz.

Об этом "Звезде" рассказал профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского Научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя сообщения о геомагнитных колебаниях, которые произойдут на Земле 28 и 29 июля.

Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики, - сказал специалист.

При этом Воробьев объяснил, что многочисленные публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.

Ранее во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ предупредили, что на Земле 28 и 29 июля пройдет мощная геомагнитная буря.

По информации специалистов, природное явление окажется настолько мощным, что будут возможны сбои в работе электронных устройств и средств связи. В НИИ попросили учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездах.

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