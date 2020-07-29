Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Слухи о влиянии магнитных бурь на здоровье опроверг ученый

Многочисленные публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.

Фото : rbc.ua29 июля 2020, 10:28

Магнитные бури не могут влиять на здоровье человека, сообщает zakon.kz.

Об этом "Звезде" рассказал профессор Московской медицинской академии, председатель Московского городского Научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя сообщения о геомагнитных колебаниях, которые произойдут на Земле 28 и 29 июля.

Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики, - сказал специалист.

При этом Воробьев объяснил, что многочисленные публикации о плохой переносимости магнитных бурь людьми с некоторыми хроническими заболеваниями не носят научного характера.

Ранее во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ предупредили, что на Земле 28 и 29 июля пройдет мощная геомагнитная буря.

По информации специалистов, природное явление окажется настолько мощным, что будут возможны сбои в работе электронных устройств и средств связи. В НИИ попросили учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты