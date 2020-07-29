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Имамы просят не посещать массово мечети

Раздача жертвенного мяса будет осуществляться через специально созданный штаб.

Фото : пресс-служба акимата29 июля 2020, 10:46

В Алматы в дни Курбан айт будет организована доставка жертвенного мяса нуждающимся, сообщает zakon.kz

Об этом в ходе онлайн брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы рассказал Главный имам мечети "Байкен" Бостандыкского района Данияр Жумабаев рассказал,

В связи с ограничительными карантинными мерами жертвоприношение и раздача жертвенного мяса при мечетях не будет.

Все обратившиеся за жертвенным мясом не должны физически приходить в мечети. Раздача жертвенного мяса будет осуществляться через специально созданный штаб и доставлена в дома нуждающимся, — рассказал Данияр Жумабаев.

Имам добавил, что для соблюдения карантинных требований праздничный Айт-намаз в мечетях города Алматы проводиться также не будет. В этом году через час после восхода солнца будет начато жертвоприношение.

Напомним, подача заявки на обряд жертвоприношения и оставление заявления нуждающихся, малоимущих горожан на получение мясо на сайте Qurban2020.kz проводится с 24 по 30 июля. 2 и 3 августа будет осуществляться раздача жертвенного мяса.

Контакты для получения дополнительной информации 8(700)7197622, 8(727)3976390.


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