Как работнику и работодателю разрешить трудовой спор
Ведущие вебинара: Аскар Конысбаев, Партнер GRATA International, Директор Департамента Судебной практики в г. Алматы и Зейнебике Мадыбаева, Советник GRATA International.
Уважаемые работники и работодатели!
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Практические аспекты рассмотрения трудовых споров".
Вы узнаете:
- Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
- Что такое согласительная комиссия и как она формируется
- Обязательно ли нужно исполнять решение Согласительной комиссии
- В каком порядке рассматривается трудовой спор в суде
- Актуальная казахстанская судебная практика по индивидуальным трудовым спорам
Ведущие вебинара: Аскар Конысбаев, Партнер GRATA International, Директор Департамента Судебной практики в г. Алматы и Зейнебике Мадыбаева, Советник GRATA International.
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