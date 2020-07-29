Как работнику и работодателю разрешить трудовой спор

Ведущие вебинара: Аскар Конысбаев, Партнер GRATA International, Директор Департамента Судебной практики в г. Алматы и Зейнебике Мадыбаева, Советник GRATA International.

Уважаемые работники и работодатели!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Практические аспекты рассмотрения трудовых споров".

Вы узнаете:

- Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров

- Что такое согласительная комиссия и как она формируется

- Обязательно ли нужно исполнять решение Согласительной комиссии

- В каком порядке рассматривается трудовой спор в суде

- Актуальная казахстанская судебная практика по индивидуальным трудовым спорам

Ведущие вебинара: Аскар Конысбаев, Партнер GRATA International, Директор Департамента Судебной практики в г. Алматы и Зейнебике Мадыбаева, Советник GRATA International.

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