В Facebook появился фальшивый аккаунт Токаева

Некто от имени Президента страны проводит розыгрыш денежных подарков.

В социальной сети Facebook появился фейковый аккаунт главы государства Касым-Жомарта Токаева. Некто от имени Президента страны проводит розыгрыш денежных подарков, якобы "для поддержки народа во время пандемии коронавируса". Для этого пользователям предлагается отправить начальную букву своего имени и сделать репосты записи, сообщает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Пост содержит явные орфографические и стилистические ошибки, и скорее всего переведен на казахский язык при помощи онлайн-переводчика. Запись набрала уже свыше 100 репостов и 1000 комментариев. Как пояснили в МИОР — эта страница не имеет никакого отношения к Президенту Казахстана и является мошеннической.

Фейковая страница была создана в 2017 году с фотографией азиатской девушки. 13 июля 2020 года аккаунт переименовался в "Kasym-Jmart TokyevI", а спустя несколько минут был размещен пост о выплате денег.

Подобные мошеннические схемы одни из самых распространенных в интернете. Пользователь получает сообщение о денежном выигрыше, после чего ему предлагают прислать данные карты, якобы для выплаты вознаграждения. Через несколько минут мошенник опустошает счет человека.

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