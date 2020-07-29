Курс доллара превысил 416 тенге на торгах

В обменниках доллары продают по 418,2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 416,11 тенге, передает zakon.kz.

Курс доллара вырос сразу на 1,57 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 416,7-418,2 тенге, евро - 488,5-490,5 тенге, рос. рубль - 5,73-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали отрицательную динамику.

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,56 доллара и составили 41,04 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость сентябрьских контрактов на Brent уменьшилась на 0,19 доллара, до 43,22 доллара за баррель.

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