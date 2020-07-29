Восемь проектов с иностранным участием реализуются в Акмолинской области

Общая сумма инвестиций по данным проектам составила 141,3 млрд тенге.

Одним из основных направлений индустриально-инновационного развития Республики Казахстан является привлечение инвестиций. Ведь привлечение средств извне позволяет создать в регионах новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами. Но для этого прежде необходимо создать все условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества и продумать способы поддержки иностранных и отечественных инвесторов. О том, что делается в этом направлении руководством Акмолинской области, какие проекты уже реализованы, а какие запланированы на ближайшее время, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Ербол Оспанов.

- Что делается руководством области для привлечения инвестиций в регион?

- В целом в регионе создана полная инфраструктура поддержки инвесторов на базе местного исполнительного органа и представительств институтов развития, действует площадка для решения проблемных вопросов и сопровождения. Организуются семинары с участием представителей институтов развития, национальных компаний, финансовых организаций по разъяснению инструментов возможного финансирования проектов и государственной поддержки в сфере инвестиций.

Сформирована база инвестиционных инициатив и нишевых проектов. Введена практика проведения "Часа инвестора", где презентуются новые проекты, а предприниматели могут озвучить проблемные вопросы.

В настоящее время активно ведется работа по подготовке к проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который, как ожидается, станет эффективной платформой для привлечения новых инвесторов в регион.

- Сколько инвесторов посетило Акмолинскую область за последнее время и насколько они готовы вкладывать свои деньги?

- Конечно, ситуация с пандемией короновируса внесла коррективы в ранее действовавший формат работы с инвесторами. Тем не менее, работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций в экономику региона продолжается.

С иностранными инвесторами с 2019 года проведено 13 встреч. В их числе представители ОАЭ, Израиля, Турции, Украины и других стран мира. В ходе встреч обсуждались вопросы о развитии двусторонних связей, перспективы возможного сотрудничества. С учетом специфики региона и традиционного развития, ключевыми направлениями для инвестирования являются сферы агропромышленного комплекса, промышленности и туризма. В последнее время активно вкладываются инвестиции в сферу возобновляемых источников энергии.

На сегодня с иностранным участием реализуются восемь проектов с общей суммой инвестиций 141,3 млрд тенге. Это совместные проекты с Данией, Китаем, США и другими странами. Наиболее значимые – ветровая электростанция (Нидерланды) с объемом инвестиций 39 млрд тенге, и выращивание форели в закрытых бассейнах (США) с объемом инвестиций 3 млрд тенге.

- Сколько инвестиций привлечено в Акмолинскую область в прошлом году, и в каких направления они используются?

- По итогам 2019 года объем инвестиций вырос на 14,4% и составил 329,7 млрд тенге, доля частных инвестиций - 80,4%, то есть 265,4 млрд тенге.

По направлениям использования основные объемы инвестиций приходятся на: промышленность – 43,7%, операции с недвижимым имуществом –18,4%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 15,7 %.

Всего в 2019 году во всех отраслях, в том числе в сфере МСБ реализовано 136 проектов с объемом инвестиций более 82 млрд тенге. Из них наиболее крупные: комплекс по производству круп и хлопьев быстрого приготовления в Жаксынском районе с объемом инвестиций 2,6 млрд тенге. Химзавод по производству эмульсионной матрицы, компонентов взрывчатых веществ в Целиноградском районе на 4,0 млрд тенге. Реконструкция мясокомбината в Бурабайском районе на 4,5 млрд тенге. Строительство 1-этапа ветропарка мощностью 100 МВт в Аршалынском районе на 40,7 млрд тенге и другие.

- Реализация каких инвестиционных проектов только запланирована, а по каким уже есть конкретные результаты?

- По итогам договоренностей, достигнутых в ноябре 2019 года на полях XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с Группой Компаний "Хевел", в текущем году реализован проект по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт с объемом инвестиций 30 млрд тенге. Это первая солнечная электростанция в области.

В сфере пищевой промышленности до конца текущего года будет введена 2-очередь бройлерной птицефабрики мощностью 50 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить до 15% потребности внутреннего рынка Казахстана в мясе птицы и снизить импорт до 30%.

Также с отечественными и иностранными инвесторами достигнуты договоренности о реализации ряда инвестиционных проектов по строительству. Это строительство горно-гидрометаллургического комплекса с производительностью 5 млн тонн в год с объемом инвестиций более 100 млрд. тенге. Ветровой электрической станции с объемом инвестиций более 47 млрд тенге. Третьей очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 50 тысяч тонн мяса в год, на сумму более 34 млрд тенге. Стоит отметить, что по данному проекту уже ведутся проектные работы, и он направлен на развитие импортозамещения.

Также реализуется проект по строительству фабрики по выпуску концентрата технических алмазов с объемом инвестиций 11 млрд. тенге и нового кирпичного завода по выпуску забутовочного кирпича мощностью 30 млн штук в год с объемом инвестиций более 5 млрд тенге.

На стадии проработки вопросы по реализации новых проектов с одной из турецких компаний по строительству биогазового завода.

- Сколько инвестиционных проектов планируется реализовать в текущем году и в каких именно сферах?

- В текущем году во всех отраслях, в том числе в сфере МСБ запланирован запуск 117 проектов на 131,4 млрд тенге с созданием 2,3 тыс. рабочих мест. В основном это проекты в отраслях стройиндустрии, пищевой промышленности, АПК, альтернативной энергетики и туризма.

Если говорить о наиболее крупных проектах, то это строительство сервисного центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники в Кокшетау с объемом инвестиций 2,6 млрд тенге. Строительство ветровой электрической станции мощностью 30 МВт в Ерейментауском районе на 5,6 млрд тенге. Строительство второй очереди птицефабрики в Буландынском районе на 16 млрд тенге.

На текущий момент введено в эксплуатацию 37 проектов на общую сумму 41,8 млрд тенге.

Подготовил Владимир Демидов

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