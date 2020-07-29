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Музыканты против Трампа: артисты подписали открытое письмо

Они требуют новых правил проведения политических митингов.

Фото : BBC29 июля 2020, 11:29

Более 50 американских артистов подписали открытое письмо, касающееся исполнения их песен на политических митингах, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Письмо подписали более 50 артистов, в их число входит вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, певицы Lorde, Sia, Blondie, Шерил Кроу, Синди Лопер, Аланис Моррисетт, певец Ти-Боун Бернетт, группы R.E.M и Aerosmith.

Музыканты требуют от политиков разрешения на использование их композиций. Эта тема всегда обсуждалась на протяжении выборов 2016 и 2020 годов. Некоторые из звезд, включая Рианну и Адель, угрожали президенту США судебным иском.

Технически американские законы об авторских правах разрешают политикам использовать композиции на своих митингах. Однако артисты жалуются на ущерб имиджу и репутации, особенно если их взгляды отличаются.

Как артисты, активисты и граждане, мы просим вас пообещать, что все кандидаты будут запрашивать разрешение, прежде чем использовать музыку в предвыборных гонках и политических митингах. Это единственный способ эффективно защитить кандидатов от юридического риска, - говорится в письме.

Использование их песен, по заявлению музыкантов, приводят к ложным намекам о поддержке конкретного политика.

Авторы открытого письма попросили дать ответ на письмо до 10 августа.


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