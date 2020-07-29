Музыканты против Трампа: артисты подписали открытое письмо

Они требуют новых правил проведения политических митингов.

Более 50 американских артистов подписали открытое письмо, касающееся исполнения их песен на политических митингах, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Письмо подписали более 50 артистов, в их число входит вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, певицы Lorde, Sia, Blondie, Шерил Кроу, Синди Лопер, Аланис Моррисетт, певец Ти-Боун Бернетт, группы R.E.M и Aerosmith.

Музыканты требуют от политиков разрешения на использование их композиций. Эта тема всегда обсуждалась на протяжении выборов 2016 и 2020 годов. Некоторые из звезд, включая Рианну и Адель, угрожали президенту США судебным иском.

Технически американские законы об авторских правах разрешают политикам использовать композиции на своих митингах. Однако артисты жалуются на ущерб имиджу и репутации, особенно если их взгляды отличаются.

Как артисты, активисты и граждане, мы просим вас пообещать, что все кандидаты будут запрашивать разрешение, прежде чем использовать музыку в предвыборных гонках и политических митингах. Это единственный способ эффективно защитить кандидатов от юридического риска, - говорится в письме.

Использование их песен, по заявлению музыкантов, приводят к ложным намекам о поддержке конкретного политика.

Авторы открытого письма попросили дать ответ на письмо до 10 августа.

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