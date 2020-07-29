Досмухамбетов доложил Токаеву о стабилизации обстановки в области

С начала пандемии в области проведено 153 587 ПЦР-тестов, это 23 615 человек на 100 тыс. населения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым, сообщает zakon.kz.

Глава региона доложил о санитарно-эпидемиологической обстановке в области. На сегодняшний день в области стабилизируется санитарно-эпидемиологическая ситуация, по сравнению с началом текущего месяца, на данный момент наблюдается значительное снижение инфекционных заболеваний.

Вместе с тем, выздоровело 6 414 человек или 63,8 % от числа заболевших. На сегодня наполняемость инфекционных коек составляет 54,6%, провизорных коек 43,3%. Также Махамбет Досмухамбетов проинформировал о сокращении карантинных мест в регионе. 200 инфекционных коек Атырауской областной больницы перепрофилируются для приема плановых больных. Аким области подчеркнул, что нефтяной регион лидирует по количеству проведенных тестов на душу населения.

С начала пандемии в области проведено 153 587 ПЦР-тестов, это 23 615 человек на 100 тыс. населения. Глава региона доложил Президенту о принимаемых мерах по решении вопроса обеспечения лекарственными препаратами, отметив, что ведется активная работа по созданию резерва лекарственных средств. За последнее две недели в область прибыло 100 тонн лекарственных средств.

При содействии акимата области решен вопрос ускоренной доставки данных препаратов в регион. В ближайшие два дня планируется прибытие еще 40 тонн лекарственных средств. СПК Атырау и дистрибьютором заключен договор по формированию стабилизационного фонда по 40 позициям лекарственных средств. Также, осуществляется еженедельная бесперебойная поставка лекарственных средств от СК «Фармация».

Благодаря работе мобильных бригад, Кол-центра и ковид-такси, количество вызовов скорой медицинской помощи на сегодня снизилось в два раза, с 1 300 до 650 в сутки. В рамках решения вопроса дефицита врачей в область прибудут 102 интернов и резидентов, получивших медицинское образование в различных медицинских ВУЗах нашей страны, из них 45 будущих врачей уже прибыли для работы. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил об усилении информационно-разъяснительной работы среди населения по безопасному соблюдению карантинных мер. На сегодняшний день по региону 114 мониторинговых групп ведут ежедневые рейдовые мероприятия.

Мобильными группами было выявлено 640 нарушений режима карантинных ограничений, по которым принимаются предусмотренные законодательством административные меры.

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