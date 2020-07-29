Клубы черного дыма в Нур-Султане объяснили в ДЧС
Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Фото : соцсети29 июля 2020, 11:41
В Нур-Султане горели стройматериалы, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДЧС.
Вызов в Службу пожаротушения поступил в 10:38 по адресу Жиенкулова 12/2. Пожарные прибыли через 6 минут. На открытой территории горели стройматериалы (поддоны, пеноплекс) на площади 100 квадратных метров.
Частично сгорел 40-тонный контейнер со строительными материалами.
Огонь локализовали в 11:01. Жертв и пострадавших нет.
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