Клубы черного дыма в Нур-Султане объяснили в ДЧС

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В Нур-Султане горели стройматериалы, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

Вызов в Службу пожаротушения поступил в 10:38 по адресу Жиенкулова 12/2. Пожарные прибыли через 6 минут. На открытой территории горели стройматериалы (поддоны, пеноплекс) на площади 100 квадратных метров.

Частично сгорел 40-тонный контейнер со строительными материалами.

Огонь локализовали в 11:01. Жертв и пострадавших нет.

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