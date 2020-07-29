Спасение висящего на балконе мужчины попало на видео в Аркалыке

Выпав с балкона, он сумел зацепиться за перила и продержаться до приезда полицейских.

В Аркалыке полицейские спасли мужчину, едва не сорвавшегося с балкона пятого этажа, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, 25 июля 2020 года в дежурную часть управления полиции города Аркалыка поступило сообщение от очевидцев о том, что на карнизе балкона пятого этажа повис мужчина и просит о помощи.

На место происшествия немедленно выехал автопатруль в составе старшего сержанта полиции Дюсебмая Сабитбекова, младшего лейтенанта Мурата Жамалиева, младшего лейтенанта полиции Асхата Кайндинова.

Прибыв по указанному адресу стражи порядка увидели мужчину, который зацепился за перила и висел на балконе пятого этажа. Срочно поднявшись в квартиру полицейские вытащили мужчину.

При дальнейшем выяснении обстоятельств полицейские выяснили, что 61-летний мужчина вышел на балкон, ему стало плохо и он чуть не упал с высоты пятого этажа. Но ему удалось зацепится за перила балкона. В квартире находилась супруга и маленький внук. У женщины не хватило сил затащить мужа на балкон. Она стала звать на помощь и позвонила в полицию, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Полицейский Мурат Жамалиев рассказывает, что когда они прибыли на место происшествия, то мгновенно оценили ситуацию, побежали на пятый этаж и вытащили мужчину, который чувствовал себя плохо.

На все ушло несколько минут, главное, что он успел ухватиться за перила и у него хватило сил продержаться. Хотя трудно удержаться на весу. В такие минуты не раздумывая бросаешься на помощь, - сказал Мурат Жамалиев.

Супруга мужчины поблагодарила сотрудников полиции за оперативность и своевременную помощь.

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