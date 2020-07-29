Дорожных рабочих не хватает в Казахстане

В пятерку наиболее востребованных квалифицированных профессий также попали каменщики, бетонщики, охранники и медсестры/медбратья.

В Казахстане по итогам второго квартала на рынке труда образовалась острая нехватка дорожных рабочих – более 12 тыс. открытых вакансий на Электронной бирже труда при 3 тыс. размещенных резюме, передает zakon.kz.

В пятерку наиболее востребованных квалифицированных профессий также попали каменщики (1912 свободных вакансий), бетонщики (1861), охранники (1816) и медсестры/медбратья (1637).

К таким выводам пришли аналитики WDC - Центра развития трудовых ресурсов при Минтруда РК по результатам проведенного исследования "Анализ предложения и спроса на квалифицированный труд в Казахстане" за II квартал 2020 года.

Всего за вышеуказанный период на бирже было размещено порядка 163 тыс. вакансий для квалифицированных работников, в то время как количество резюме от квалифицированных специалистов составило 106 тыс.

Как отметили в центре, наибольшая потребность в квалифицированных рабочих во II квартале наблюдалась в Алматы (22,5 тыс.), Карагандинской области (17,4 тыс.), Костанайской области (16,4 тыс.) и в Нур-Султане (16 тыс.).

В ежемесячной динамике за апрель было размещено наименьшее число вакансий с начала года – чуть больше 25 тыс. Это можно объяснить введением режима чрезвычайного положения. Но уже в мае на фоне постепенного ослабления режима карантина и реализации программ занятости количество вакансий выросло в 2,8 раза, – рассказал директор Департамента прогнозирования WDC Дмитрий Шумеков.

Аналитики отмечают, что больше половины размещенных вакансий, относящихся к квалифицированному труду, ориентированы на две профессиональные группы: специалистов-профессионалов и рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий.

При этом в разрезе регионов за II квартал дорожные рабочие не попали в топ по востребованности лишь в Акмолинской области, где наиболее дефицитными являются инженеры-механизаторы сельского хозяйства, механизаторы комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, трактористы.

Думаю, повышенный спрос на дорожных рабочих обусловлен сезонной активизацией ремонтных работ и созданием новых вакансий в рамках реализации Госпрограммы "Еңбек" и Дорожной карты занятости, – сказал Дмитрий Шумеков.

Кроме того, в центре назвали и другие наиболее востребованные специальности в зависимости от региона.

Так, в Западно-Казахстанской области требуется почти 1,5 тыс. школьных помощников, в Актюбинской области – порядка 380 учителей средней школы, в Жамбылской области – 305 техников-строителей. В Атырауской области самыми востребованными являются интервьюеры по проведению статистических наблюдений, нехватка которых составила порядка 250 единиц, а в Туркестанской области отмечается дефицит в почти 160 рабочих по обслуживанию офисной техники.

Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК реализуются программы по содействию занятости трудоспособного населения.

Так, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" за I полугодие 2020 года были трудоустроены 217,6 тыс. человек, из них 102,6 тыс. – на постоянную работу. А в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы создано более 148 тыс. рабочих мест.

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