Танцующих медсестер в пустом стационаре сняли на видео

В Казахстане закрыты семь объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар.

Видео с танцующими медсестрами в пустом стационаре опубликовали в Сети, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как персонал в костюмах СИЗ пляшут под музыку. Голос за кадром говорит, что в течение двух дней к ним не поступали больные. Не уточняется, в каком регионе это произошло.

Пусть медсестры танцуют. Очень красиво, - подписал видео пользователь Facebook Максат Куаныш.

По данным на 28 июля, в Казахстане закрыты семь объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар. В остальных областях и в Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа.

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