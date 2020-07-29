Законспирированный бар, работавший во время карантина, выявлен в Нур-Султане

В него впускали только надежных клиентов, которые закрывались внутри.

Подпольно работающий лаундж бар выявлен в Нур-Султане. Всего же мобильными группами за последние три дня в столице выявлено 52 нарушения карантинного режима, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана, мобильные группы, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов продолжают следить за нарушениями карантинного режима.

Так, за последние три дня в Нур-Султане выявлено 52 нарушения, из которых 16 за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и 36 нарушений карантина субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещённое время. Материалы о нарушениях переданы в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В ходе проверок, полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения. Так, в ходе контроля за соблюдением карантина в ночное время был выявлен подпольно работающий лаундж бар, расположенный по улице Сатпаева. Увеселительное заведение функционировало вопреки действующему Постановлению Главного санитарного врача. Двери этого заведения нараспашку открыты не были, в него впускали только надежных клиентов, которые закрывались внутри. В момент проверки в заведении находились 64 клиента, нарушающие карантинный режим и санитарные требования, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Также мобильной группой выявлена функционирующая сауна по улице Балкантау, которая в ночное время принимала посетителей. В сауне устроили посиделки 11 человек, нарушая карантинные меры.

Материалы в отношении всех нарушителей направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП. Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм. С целью недопущения распространения коронавируса полицейские проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения карантинного режима и ношения индивидуальных средств защиты, – резюмировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

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