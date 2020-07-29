Гибель льва в зоопарке Алматы: год спустя

На данный момент зоопарк в связи с продолжающимся карантином закрыт для посетителей.

В зоопарке Алматы продолжает привыкать к новым условиям лев Симба, которого доставили из Актау. На данный момент он прошел обследование, и по словам специалистов, здоров. Тем временем, в Сети всплывают разные посты о случае годичной давности, когда в зоопарке скончалась львица Ассоль. В зоопарке напомнили, почему тогда не удалось спасти животное и рассказали о техническом оснащении ветеринарной части, передает zakon.kz.

Видео, как лев Симба отходит от анестезии, опубликовано на странице зоопарка. Животное привыкает к новым условиям, а сотрудники зоопарка рассказывают о его состоянии здоровья, показывают, что с ним все хорошо. Специалисты уже успели провести обследование на самом современном оборудовании.

В настоящее время имеющаяся ветеринарная часть алматинского зоопарка оснащена всем необходимым ветеринарным оборудованием, в том числе: рентген аппарат, аппарат для проведения УЗИ, оксигенератор, монитор пациента, видео эндоскоп, аппарат ЭКГ, аппарат ИВЛ, аппарат для ингаляционного наркоза и обеспечены необходимые ветеринарные медикаменты и препараты. Так же ежегодно в здании ветеринарной части зоопарка проводятся текущие ремонтные работы, - пояснили в зоопарке.

Известно, что по плану развития зоопарка в 2020 году была запланирована разработка ПСД на строительство нового здания ветеринарной части.

К сожалению, в марте 2020 года в Республике было объявлено чрезвычайное положение из-за пандемии вируса COVID-19, в связи с чем все запланированные работы по разработке ПСД и строительство нового здания ветеринарной части зоопарка временно приостановлены, - добавили в зоопарке.

В то же время, некоторые недобрые пользователи Сети попытались напомнить о случае годичной давности., когда в зоопарке скончалась львица Ассоль, принятая от населения. В самом зоопарке объяснили, что тогда ветеринары сделали все от них зависящее, чтобы спасти животное, поступившее к ним уже в довольно болезненном состоянии, но в итоге все закончилось трагично.

Самка африканского льва по кличке «Ассоль» поступила в Алматинский зоопарк от частного лица 18 июня 2019 года, в возрасте 7-8 месяцев. При поступлении проводился визуальный осмотр, на котором специалисты отметили неудовлетворительное состояние животного. После проведения обследования и анализов, у данного животного были выявлены такие заболевания как: лептоспироз, псевдотуберкулез, пастереллез, иерсиниоз, панлейкопиния, острый катаральный геморрогический энтерит, катаральный гастрит, гемморрагический лимфаденит, расширение обеих половинок сердца, катаральный цистит, дистрофия печени, почек и миокарда, язва прямой кишки. Данные заболевания были приобретены животными в юном возрасте. Проводилось все необходимое лечение, которое, к сожалению, не имело успеха. 9 июля 2019 года самка льва умерла, - напомнили в зоопарке.

На данный момент зоопарк в связи с продолжающимся карантином закрыт для посетителей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!