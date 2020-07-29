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На каких перекрестках в Нур-Султане отменили левые повороты

При этом, обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы.

Фото : кадр видео29 июля 2020, 12:59

В ДП Нур-Султана сообщили об изменениях в организации дорожного движения. Это коснется и отмены левых поворотов на некоторых перекрестках, передает zakon.kz.

В пресс-службе столичного ДТП разъяснили,на каких именно перекрестках.

- Левый поворот исключен с пр. Богенбай батыра на ул. Сарыбулакская, в связи с отсутствием продолжения улиц Сарыбулакская (тупик в сторону рынка Эталон), для исключения заторных явлений по пр.Тлендиева.

- Левый поворот на перекрестке ул. Керей Жанибек – пр. Кабанбай батыра исключен ввиду ограниченной видимости, до реализации проекта реконструкции.

- В связи со строительством пешеходного светофора по пр. Момышулы напротив ЖК "Виктория" с обеспечением заезда в дворовые дороги исключен левый поворот на пр. Кошкарбаева.

- В связи с производством восстановительных работ путепровода №2 от ул. Валиханова до пр. Аль-Фараби, исключены левые повороты с пр. Богенбай батыра на ул. Валиханова и на ул. Айманова.

Меры приняты с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и увеличения пропускной способности, - отметили в полиции.

При этом, обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы:

1. пр. Тауелсыздык – ул. Куйши Дина (обустроен разворот перед пешеходным светофором в районе гостиницы "Данияр");

2. пр. Туран – ул. Сыганак (обустроен разворот перед пешеходным светофором по Сыганак напротив мед.центра "Меирим");

3. пр. Туран – ул. Керей Жанибек хандары (обустроен разворот перед пешеходным светофором по Керей Жанибек хандары напротив СПЧ - 17);


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