Художник вернул соль в розовое озеро Кобейтуз 

Две недели назад он тоже поддался искушению.

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров вернул соль в розовое озеро Кобейтуз. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

Две недели назад он тоже поддался искушению.

Вчера, были на Кобейтуз с Айнур. Я вернул соль озеру. На блокпосту мы встретили акима района, и объяснили для чего приехали. К счастью, он вошел в положение и позволил нам проехать, - написал он.

Чиновник поделился с ним, что занимались уборкой, и сегодня вывезли один грузовик мусора.

После "возврата" мы тоже убирали прибрежные зоны соседнего озера Кубейтуз. Собранный пластик мы забрали в Астану - решили тоже вернуть туда, откуда он пришел, - написал он.

20 июля розовое озеро Кобейтуз закрыли из большого наплыва посетителей. Кроме того, в тот же день стало известно, что соль с озера стали продавать как лекарство от коронавируса. В Минэкологии начали проверку. А Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое возмущение по поводу ущерба, нанесенного этому озеру.

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