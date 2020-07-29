В ВКО нашествие ядовитых пауков

Кстати, заметив паука, не спешите браться за тапок — они хорошо прыгают.

Жители Усть-Каменогорска и дачных массивов на Бухтарме стали встречать опасных пауков, сообщает zakon.kz.

Как отмечает YK-news.kz, горожане часто замечают ядовитых пауков — желтых саков.

Некоторые владельцы дач в районе Понтонного моста и поселка имени А. Куленова обеспокоились, когда стали часто встречать на своих участках ядовитых пауков. А недавно желтый сак был замечен в дачном доме на побережье Бухтарминского водохранилища.

Я хоть и не боюсь пауков, но все же не хочется быть укушенным желтым саком. Хорошо, что мы его заметили днем, а если бы он заполз в дом ночью? — поделился Александр.

Пауки, змеи не нападают на человека. Они защищаются при случайном контакте. Поэтому опасности для людей не представляют, — считает профессор кафедры биологии ВКГУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов. — Если в природе существуют ядовитые существа, значит это природе нужно. Для устойчивости экосистем. А колебания их численности — обычное явление. Например, в этом году в Зайсанской котловине отмечена вспышка численности редкого грызуна, считавшегося вымершим, — желтой пеструшки.

Не исключено, что пауки могли активизироваться из-за резкой смены погодных условий этим летом. Но что делать при встрече с желтым саком?

Укус такого паука несмертелен, хотя и довольно чувствителен. Поэтому, если вас укусил желтый сак, лучше обратиться к врачу, — подчеркнул профессор.

Кстати, заметив паука, не спешите браться за тапок — они хорошо прыгают. Лучше накрыть паука какой-нибудь емкостью и выбросить подальше от жилища.

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