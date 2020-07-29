Более тысячи алматинцев оштрафовали за несоблюдение карантина
90 из них выявлены только за минувшие сутки.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz29 июля 2020, 13:53
Свыше тысячи человек оштрафованы на несоблюдение карантинных норм. Об этом сообщили в полиции Алматы, передает zakon.kz.
В городе Алматы созданы специальные мониторинговые группы из числа сотрудников Акимата, СЭС и полиции, которыми с 5 июля по ст.425 КРКобАП к административной ответственности привлечены 1 022 человека, 90 из них выявлены только за минувшие сутки.
Осуществляется постоянная проверка мест наибольшего скопления граждан, объекты оказания услуг, общепит и др. Кроме того, оперативными подразделениями проводится работа по выявлению массажных салонов, студий красоты, баров, ресторанов, которые функционируют, вопреки требованиям санитарного врача. Специальные рейдовые мероприятия проводятся повсеместно и на постоянной основе, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.
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