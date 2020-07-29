Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 9,1% за полгода

Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2020 года составила 82,2 млрд тенге.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 11,786 трлн тенге, увеличившись за январь-июнь 2020 года на 986 млрд тенге или на 9,1%. Об этом сообщили в Национальном банке, передает zakon.kz.

За январь-июнь 2020 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 543,3 млрд тенге до 4,877 трлн тенге на 1 июля 2020 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2020 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2020 года составила 82,2 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,8% и 26,9% от общего объема пенсионных активов соответственно).

Также в Нацбанке назвали объем депозитов. На конец июня 2020 года он составил 19,867 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,0%. Депозиты юридических лиц выросли на 1,4% до 10,171 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,5% до 9,695 трлн тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,0% до 11,924 трлн тенге, в иностранной валюте уменьшился на 1,8% до 7,942 трлн тенге. Уровень долларизации на конец июня 2020 года составил 40,0% (в декабре 2019 года – 43,1%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2020 года выросли на 3,2% до 6,2 трлн тенге, в иностранной валюте уменьшились на 1,1% до 3,9 трлн тенге (39,0% от депозитов юридических лиц). Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,7% до 5,7 трлн тенге, в иностранной валюте уменьшились на 2,5% до 3,9 трлн тенге (41,1% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 13,5 трлн тенге, сократившись за месяц на 0,5%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 8,06 трлн тенге, в иностранной валюте – 5,436 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,6% (в июне 2019 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 9,9% (9,4%).

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