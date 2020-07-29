Какая погода ожидает казахстанцев в праздничные дни

Постепенное повышение температуры воздуха ожидается в северных регионах.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30 июля – 1 августа, сообщает zakon.kz.

В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидаются кратковременные дожди, 30 июля на востоке местами сильные.

Лишь в северных и юго-западных регионах ожидается погода без осадков и с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, и возможно выпадение града, - сообщили в ведомстве.

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