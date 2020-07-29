У телеведущей выпал зуб в прямом эфире
Зуб — убрать, вещание — продолжить!
Фото : bigpicture.ru29 июля 2020, 14:13
У ведущей телеканала 1+1 Марички Падалко во время эфира выпал зуб, сообщает zakon.kz.
История произошла 15 июля во время выпуска в эфир новостного блока. Телеведущая мгновенно ориентируется и подхватывает выпадающий зуб, чтобы, не моргнув глазом, продолжать зачитывать тексты новостей. Да, отсутствие зуба хорошо видно, но ее это не смущает — девушка выполняет свою работу.
Те, кто разбирается в стоматологии, сразу распознали зуб-заглушку. Такие ставят на символический клей, просто чтобы прикрыть дыру, пока заживает основание, на котором и смонтируют постоянный зуб.
Как потом объяснила сама ведущая, ей когда-то случайно ребенок выбил часть зуба будильником, а сейчас она решилась на радикальный ремонт, только пренебрегла запретом стоматолога надкусывать зубом еду, вот он и отвалился.
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