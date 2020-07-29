Своими мнениями о продлении карантина поделились эксперты

Они считают, что двухнедельное продление абсолютно оправдано.

Сегодня 29 июля 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации, во время которого в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах, поручил Госкомиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением. Своими мнениями о необходимости продления карантинных мер высказались известные казахстанские эксперты, сообщает zakon.kz.

Как написал на своей странице в facebook политолог Талгат Калиев, на этот раз поручение о продлении карантина звучит как нечто довольно обнадеживающее.

Похоже, что кризис, накрывший наше здравоохранение, мы преодолели, паника среди населения спала, медикаменты в аптеках стали появляться. И в целом, судя по настроениям в сетях, ажиотажа с невозможностью госпитализации и перегрузкой больниц уже нет. Но и одномоментной отмены карантина тоже допускать нельзя. Иначе рискуем повторить весеннюю ошибку, плоды которой, нам приходится расхлебывать по сей день. Поэтому двухнедельное продление абсолютно оправдано. И после него имело бы смысл разработать последовательный, поэтапный переход к обычной жизни, – написал Талгат Калиев.

С мнением коллеги согласен политолог Ерлан Саиров, также выразивший свое мнение на странице в facebook.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев продлил режим карантина еще на две недели. Правильное решение. Мы не должны расслабляться. Ситуация остается стабильно сложной. Особенно в регионах коронавирус продолжает свое "торжественное шествие". Честно говоря, многие акимы так и не справляются с этой ситуацией. Поэтому, на данный момент, мы нуждаемся в трезвой оценке ситуации. Нам нельзя терять бдительность и нужно соблюдать все санитарные нормы! – написал Ерлан Саиров.

Свое мнение по данному поводу выразил и казахстанский блогер Самат Нуртаза, опубликовав соответствующий пост в facebook.

Он отметил, что когда был карантин в Китае, под угрозой смертной казни все сидели дома. Сидели смирно и дисциплинированно. В результате Китай, который всю эту "карусель" затеял, излечился от Covid-19 одним из первых. Даже Уханский государственный университет уже смеет приглашать иностранных студентов на учебу. Смешно и грустно.

А у нас что? У нас президент объявил карантин, половина населения выехали на природу, вторая часть ходит по скрытым тоям, третья часть населения вообще не верит в вирус. И все вместе дружно ругают власть и президента. А потом, когда начинают умирать, то уже виновата власть, минздрав, аптеки и т.д. Сегодня Глава Государства объявил о продлении карантина. Я очень даже ЗА это решение, но мне хочется жесткого карантина, мне хочется массовой дисциплины, мне хочется, что бы наше общество дышало как единый организм! А для этого не хватает жесткости, Касым-Жомарт Кемелевич! Как законопослушный гражданин республики Казахстан, прошу вас не расслаблять карантин. Некоторые безответственные люди ездят без масок в общественном транспорте, проводят время в увеселительных заведениях, чьи хозяева так же нарушают карантин. Прошу ужесточить наказание для нарушителей карантина, так как в чрезвычайные ситуации необходимо проявить силу, иначе осенью мы снова будем хоронить родных, – написал Самат Нуртаза.

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