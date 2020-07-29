Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Шымкенте 

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

В Шымкенте осудили двух организаторов незаконного игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении организаторов игорного бизнеса на территории города.

Так, в рамках проведения общереспубликанского ОПМ "Stop-игра" в микрорайонах Наурыз и Нурсат пресечена деятельность незаконных игорных заведений, которые организовали два жителя города по предварительному сговору.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда оба организатора признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.2 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору) и им назначено наказание в виде 2-х лет ограничения свободы.

Изъятые вещественные доказательства (10 телевизоров, 22 системных блока, 22 монитора и другая оргтехника) обращены в доход государства, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Комитет по финансовому мониторингу предупреждает, что за организацию незаконного игорного бизнеса вне установленных мест предусматривается уголовная ответственность.

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