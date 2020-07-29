Эксперты: Казахстану необходимы инфекционные госпитали

Казахстанские врачи работают самоотверженно - Драчук.

Пандемия коронавируса поставила "на колени" весь мир. Сейчас этой инфекцией заражены более 16,5 миллионов человек, охвачены 188 стран, сообщает zakon.kz.

Наиболее пострадали от SARS-CoV-2 – США, где вопреки всем суждениям, система здравоохранения занимает ведущее место в мире по масштабу сосредоточенных в ней ресурсов. Получается, что вспышка COVID-19 обнажила несовершенство медицины даже такой сверхдержавы, как Соединенные Штаты Америки.

Если говорить о Казахстане, то здесь картина совсем иная. На сегодня по республике зафиксированы – 84 648 случаев, из них выздоровевших – 54 404 человека, что составляет 63% от общего числа заболевших. Кроме того, сегодня уже в Казахстане на 29% снизился показатель заболеваемости, на 43% уменьшилась занятость коек. Это говорит о том, что ситуация в стране стабилизируется.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой уже анонсировал постепенное ослабление карантинного режима с 3 августа.

Необходимо отметить, что на постепенно снижение показателей заболеваемости оказали влияние несколько факторов.

Первый - это карантин. Двухнедельная изоляция казахстанцев в июле дала положительный результат, оставив количество зараженных на одной отметке в 1700 человек в сутки.

Второй, как отметили московские врачи, приехавшие на помощь нашим - повсеместное ПЦР-тестирование населения и уровень подготовки лечебниц.

Казахстанские врачи работают самоотверженно. Ежедневные исследования по ПЦР-тестированию, покажут истинную ситуацию по распространению коронавируса в мегаполисе. В Нур-Султане в каждом из пяти стационаров не менее двадцати коек с современными аппаратами ИВЛ. Есть и по 40. Очень хорошо обстоит дело с препаратами любой направленности, – рассказывает анестезиолог-реаниматолог Мытищинской городской клинической больницы Сергей Драчук.

Третий – эшелонирование больниц, то есть распределение пациентов по госпиталям в зависимости от степени тяжести их состояния.

В настоящее время все задействованные в лечении КВИ медицинские организации страны разделены на три звена. Первая категория – для крайне тяжелых и тяжелых. Эти стационары обеспечены оборудованием и всем необходимым для решения неотложных задач. Второй эшелон – для средней степени тяжести больных. Здесь мы работаем на базе 15 перепрофилированных клиник, коечная мощность которых рассчитана на 1705 мест. И третье – это обсерваторы – для долечивания. К ним мы отнесли 7 организаций с коечной мощностью 2376 мест, - говорит руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

Эшелонирование больниц, в т.ч. уже доказало свою эффективность. Если ранее загруженность стационаров достигала 90%, то сегодня данный показатель снизился до 47%.

Четвертый и самый важный фактор, о чем уже с начала эпидемии твердят вирусологи и ведущие инфекционисты, а также главврачи больниц – это специализированные инфекционные госпитали в трех крупных городах страны (Нурсултан, Шымкент, Алматы), благодаря которым удалось достичь высокого процента выхаживания именно больных тяжелого и крайне тяжелого состояния и снизить заражаемость среди медперсонала.

Между тем по словам директора офиса здравоохранения и образования в Центральной Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Джошуа Карнса, защита врачей сейчас в мире стоит на первом месте. Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, организованном при поддержке посольства Америки в Казахстане.

Нас особенно заботит защита персонала экстренного реагирования, людей, которые работают на передовой. Наша задача — предотвращать распространение вируса в больницах, - заявил Карнс.

О необходимости наличия инфекционных госпиталей во всех регионах страны упоминал и глава Минздрава Алексей Цой. Ведь впереди – осенняя волна. А, значит, к ней нужно быть готовой во всеоружии.

Необходимость в госпиталях однозначно была, потому что сейчас все эти койки заполнены, и у нас дополнительная потребность в местах в каждом регионе есть, в том числе в тех городах, в которых были построены новые модульные больницы, - сказал он на брифинге в СЦК.

По словам экспертов, стационары, открытые в мечетях, спорткомплексах и других свободных помещениях, не всегда спасают в лечении заболевания.

После них, чаще всего пациенты все равно обращаются за помощью в профильные медучреждения. А такие стране сейчас очень необходимы. Ведь даже если одна инфекция уйдет, то рано или поздно на смену ей придет другая. К тому же в ВОЗ уже заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире начало ускоряться…

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