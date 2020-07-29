Какую одежду перестанут покупать казахстанцы

Рано или поздно мы все вернемся к прежней жизни после победы над коронавирусом.

Мировая пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого человека. Затронула она и мир моды. Мало того, что в целях безопасности показы новых коллекций перешли в онлайн-формат, так еще и финансовое состояние людей заставляет их по-новому расставлять приоритеты при покупке одежды. Своими прогнозами о том, какую одежду начнут выбирать казахстанцы, поделились с корреспондентом zakon.kz отечественные дизайнеры и производственники.

И дизайнеры, и представители текстильной промышленности в один голос говорят о падении спроса на одежду со стороны казахстанцев. Тем не менее, обновлять гардероб даже в условиях пандемии все равно нужно.

Сейчас лето, люди хотят хорошо, интересно одеваться. Но в данный момент не до моды, они обеспокоены и заботятся больше о своем здоровье, о том, что будут кушать. Поэтому дизайнеры переориентировали свои заказы не то, чтобы на более дешевые, а скорее, на вещи первой необходимости – спортивные костюмы, одежда для дома, необходимые вещи, - сказал известный казахстанский дизайнер, со-основатель Казахстанской недели моды (KFW) Алексей Чжен.

Чтобы не подвергать себя риску заражения, и продавцы, и покупатели уходят в онлайн. Все больше покупок одежды производится онлайн, а доставку прямо домой осуществляет курьер. Но получится ли по фотографии на сайте или в приложении сразу выбрать подходящую тебе вещь – большой вопрос.

Я не сторонник покупать одежду оффлайн, потому что нужно перед покупкой ее увидеть, пощупать, примерить, почувствовать ее. В онлайн это сделать сложно. Даже если можно примерить, когда доставит курьер, не всегда ты можешь все понять за короткое время. К тому же, цвет, длина может отличаться от того, что было на картинке. Все зависит от ткани, как она ложится. Может быть одежда, надетая на модель, будет красиво снята на фото, но не факт, что также хорошо будет смотреться и сидеть именно на вас в жизни, - убежден Алексей Чжен.

Более оптимистичен в отношении покупок онлайн со-основатель KFW Саят Досыбаев.

"Если хорошо знать свою размерную сетку, то иногда покупка через сайт приносит удовольствие. Я часто покупаю в интернете, хотя, конечно, интернет-покупка не заменит примерку одежды в магазине, где ты можешь тактильно пощупать вещь и понять, подходит она тебе или нет", - поведал он.

Тем не менее, Досыбаев считает, что модные показы новых дизайнерских коллекций в режиме онлайн никогда не заменят традиционные "живые" fashion-шоу.

Заказов казахстанской одежды было и так мало, а сейчас и вовсе их число упало ниже критического уровня. Я считаю, что онлайн-показы никогда не заменят показы в режиме оффлайн. В этом уже убедились профи в Париже, Милане и других крупных столицах мировой моды, - сказал Саят Досыбаев.

Представители казахстанской текстильной промышленности, как и дизайнеры, готовятся подсчитывать убытки.

С начала режима ЧП и карантина наши предприятия шили маски, средства индивидуальной защиты для медиков (костюмы). Сейчас все предприятия продолжают работу, все работают, имеют заказы до конца года, поскольку ткани были заказаны заранее. Но компании, конечно, ждут отложенные убытки. Мы видим, что упал покупательский спрос, закрыты крупные непродовольственные магазины. Коллекции весна-лето, которые были отшиты, остались на складах, большой объем запасов с весны перейдет на осень. – сказала директор ТОО Семирамида и бренда Manera Наталья Ахшабаева.

Когда казахстанцы вернутся к прежней жизни, пока сказать не может никто. Все зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Поэтому и прогнозы производителей одежды и дизайнеров насчет того, когда мы все будем иметь возможности и средства покупать больше одежды, пока не столь оптимистичны.

"У людей сейчас не так много свободных средств для шопинга, большинство работает на удаленке. Думаю, во всем мире также упадет покупательский спрос на наши товары, и люди уже будут задумываться, стоит ли закупать одежду каждый новый сезон, начнут довольствоваться тем, что пока у них есть. Уже не нужно будет 2-3 костюма, если человек на удаленке. Покупатель приходит к разумному потреблению. Преобладает спортивный стиль одежды. И нам нужно будет ориентироваться на востребованный ассортимент, чтобы выжить", - добавила Ахшабаева.

Она отметила, что у представителей легкой промышленности есть предложения для правительства страны о том, как улучшить условия для ее развития. Кроме того, и самим производителям одежды придется переформатировать сознание, не готовить коллекции 4 раза в год, а посмотреть, что сейчас нужно казахстанцам, и сколько они готов платить за это.

Лет 5 нас будет трясти как минимум. Когда представим стратегию, уйдем от сырьевой зависимости, в этом случае вначале обеспечим свой рынок и будем говорить об экспорте, - отметила Ахшабаева.

Какой стиль, кроме спортивного, будет популярен в ближайший год? Алексей Чжен заявил, что нас ждет новая эра.

По моим прогнозам, нынешняя ситуация не изменится в течение года. Даже если сейчас начнут делать какие-то мероприятия, это положение дел вряд ли изменит, потому что и крупные дома моды по всему миру, и масс маркет закрываются. Люди понимают, что это сейчас мода - не самое главное. Выживут профессионалы, пришла эра как ни грустно, люкса и винтажа, все забытые вещи получат второе дыхание, - поделился Чжен.

Саят Досыбаев напомнил, что в условиях пандемии прогнозы о времени возврата к прежней жизни, делать преждевременно.

Я думаю, еще пара модных сезонов будет такая же ситуация. Когда в Париже, Милане и Лондоне начнутся показы в привычном режиме, так и у нас наступит оттепель в казахстанской моде, - заключил Досыбаев.

Рано или поздно мы все вернемся к прежней жизни после победы над коронавирусом. Но понятно одно – наше мышление поменялось за время карантина, и скорее всего, отношение к покупке одежды теперь будет не таким, как раньше.

Альберт Ахметов

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