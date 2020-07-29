Определены места, где алматинцы любят бывать чаще всего

Анализ перемещений по городу показывает наибольшую концентрацию людей в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах, самая низкая активность днем в Наурызбайском районе.

Как данные операторов связи помогают в принятии оперативных решений по противодействию коронавирусной инфекции в Алматы рассказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев, сообщает zakon.kz.

С мая 2020 запущен в эксплуатацию проект Системы анализа города в период пандемии, с помощью которой анализируются места и время скоплений людей по городу. Система функционирует в штабе Межведомственной комиссии города Алматы, помогая в принятии оперативных решений по противодействию распространения короновирусной инфекции (КВИ).

Данные в системе обновляются в режиме "near real time", в разрезе каждого часа и геоплощадях 500х500 метров, что позволяет фиксировать индекс самоизоляции по городу и определять места наибольших скоплений. Для определения количества покидающих домашнюю зону горожан, используется критерий удаления от домашней зоны на расстояние более чем 1 километр, - , сообщил он.

При этом система не содержит каких-либо персональных данных, данные предоставляются операторами мобильной связи в обезличенном виде, в формате статистики по секторам.

Анализ перемещений по городу показывает наибольшую концентрацию людей в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах, самая низкая активность днем в Наурызбайском районе. Наибольшая активность наблюдается в дневное время будних дней с 12:00 до 15:00, в частности, на территориях, прилегающих к Арбату и Зеленому базару, барахолки, в районе Розыбакиева-Райымбека, а также городских больниц. На основе этих данных, например, Межведомственной комиссией усилена дезинфекция в наиболее активных районах, принимаются другие меры по противодействию распространения КВИ, - сказал Конирбаев.

Система анализа города также анализирует звонковую активность на номера 103, 1308, 1406. Наибольшее количество звонков поступает на номер скорой помощи 103, от двух до шести тысяч в день. При этом видна корреляция пиков звонков на 103 и, через 4-8 дней, роста зафиксированных случаев заболевания КВИ, что позволяет лучше анализировать эпидемиологическую динамику, планировать загруженность и распределение коечного фонда для больных КВИ.

С середины июля к существующей аналитике добавились данные по активным очагам заражения КВИ, въездным-выездным транспортным потокам через камеры видеонаблюдения, данные "Транспортного холдинга города Алматы" по пассажиропотокам на пригородных маршрутах. Накопленные данные позволяют определять приросты/снижения активности в геоплощадях; видеть закономерности и анализировать принимаемые меры карантинного регулирования, - сказал он.

В течение августа будет реализован дополнительный анализ данных сотовых операторов по миграционным потокам жителей Алматинской области в город откуда, в каком объеме формируется миграционный поток, направления движения по городу и места скоплений.

С течением времени будут интегрироваться и другие данные, а накопленная аналитика позволит лучше понимать поведение города, черпать уроки из принятых мер регулирования пандемии и принимать новые системные решения на основе данных, - подытожил Конирбаев.

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