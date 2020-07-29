Эксперты объяснили, что такое сибирская язва

Территория Казахстана является зоной риска - случаи заболевания регистрируются в стране ежегодно.

Сегодня, 29 июля, стало известно, что в Казахстане продлят карантин еще на две недели. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации, в ходе которого ему доложили эпидемиологическую ситуацию в стране, передает zakon.kz.

28 июля на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой предложил план по смягчению карантина в стране в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в регионах. С 3 августа предлагалось открыть ряд объектов.

Всего, по состоянию на 28 июля, в Казахстане подтверждено 86 192 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 56 638 человек.

В Национальном центре общественного здравоохранения рассказали о еще одной опасной инфекционной болезни - сибирской язве. Стоит отметить, что территория Казахстана является зоной риска - случаи заболевания регистрируются в стране ежегодно.

Сибирская язва поражает кожный покров, реже легкие и кишечник. Возбудитель заболевания – бацилла Вacillus anthracis.

Факторами передачи заболевания для людей являются мясо и мясные продукты, кровь, кости, выделения больного животного, инфицированные наружные покровы животного; вода, почва (особенно при проведении строительных агротехнических гидромелиоративных и других земельных работ), навоз, воздух в производственных помещениях, загрязненный спорами сибирской язвы.

Заражение человека происходит при непосредственном контакте с источником инфекции или инфицированной почвой. Возбудитель попадает на кожу человека и на ссадины, порезы и вызывает у человека заболевание сибирской язвой кожной формы. Помимо этого заражение может произойти при непосредственном употреблении зараженного продукта (кишечная форма) и при вдыхании обсемененного микробами воздуха (легочная форма).

При заражении сибирской язвой у человека наблюдается повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице. Одновременно с общими проявлениями в месте входных ворот инфекции появляются и кожные проявления.

Инкубационный период продолжается в течение нескольких дней, но может удлиняться до 8-14 дней или сокращаться до нескольких часов.

Территория РК является зоной риска возникновения случаев сибирской язвы. Ежегодно на территории страны регистрируют спорадические случаи заболевания людей. Относительный показатель заболеваемости людей сибирской язвой в 2009-2018 годаъ колебался от 0 до 1,1 – рассказала руководитель отдела анализа и мониторинга особо опасных инфекции и развития лабораторий Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Асем Кумисбаева.

Что нужно помнить?

Рекомендуется не покупать мясо в местах стихийной торговли, без ветеринарного клейма. Необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.

При уборке помещений для скота, работе со шкурами, шерстью, пухом необходимо надеть маску

Важное значение имеет вакцинация людей и животных сухой живой сибиреязвенной вакциной. Плановая вакцинация населения проводится медицинскими организациями: работникам убойных цехов и мясокомбинатов, врачам и персоналу ветеринарных клиник, работникам предприятий, на которых перерабатывается кожа и шерсть животных, сотрудникам лабораторий, занимающихся диагностикой и изучением сибирской язвы.

Рекомендуется не допускать подворного убоя сельскохозяйственных животных и реализации сырья животного происхождения без предварительного ветеринарного освидетельствования. Не допускается выпас скота в местах стихийных свалок, в стационарных неблагополучных пунктах;

При появлении первых признаков заболевания необходимо без промедления обращаться за медицинской помощью - чем раньше начато лечение, тем благоприятнее будет результат.

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