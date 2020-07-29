Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса

Влияние глобальных негативных трендов сказывается на экономике Казахстана с начала текущего года.

Сфера услуг больше всего пострадала из-за влияния пандемии коронавируса в Казахстане, сообщил на брифинге министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

Влияние глобальных негативных трендов сказывается на экономике Казахстана с начала текущего года. Казахстан, как и все другие страны мира, переживает снижение деловой активности на фоне совокупности негативных последствий от пандемии коронавируса. Больше всего пострадала сфера услуг, где снижение составило 5,6% за 6 месяцев, — сообщил Даленов.

При этом, по его словам, наблюдается устойчивый рост в реальном секторе экономики, производство товаров выросло на 4,1%.

Он добавил, что основными драйверами стали строительство и обрабатывающая промышленность.

В обрабатывающей промышленности рост составил 4,8%, который обеспечен за счет автомобилестроения, фармацевтики, производства готовых металлических изделий, легкой промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий и бумаги. Правительством по поручению главы государства активно реализуются масштабные меры по сохранению социально-экономической стабильности в стране, — объяснил глава МНЭ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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