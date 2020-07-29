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Вопрос продления выплат в 42 500 за август еще не рассматривался

Следует дождаться решения о продлении карантина.

Фото : инАлматы29 июля 2020, 15:49

Вопрос продления социальных выплат в 42 500 тенге на август еще не рассматривался. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Как вы знаете, вопрос продления карантина поручено рассмотреть на ближайшем заседании государственной комиссии, в том числе будет рассмотрен вопрос поддержки экономики и населения. Следует дождаться решения, - сообщил он.

Всего с начала карантина было назначено около 4,5 млн соцвыплат из ГФСС. Из них в первый месяц – более 3,7 млн, во второй – более 700 тыс. Заявления на выплату 42 500 подавали 8 млн человек. Больше всего обращений поступило из Алматинской области – 1,4 млн, 1 млн – из Туркестанской области, из Алматы – почти столько же.


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