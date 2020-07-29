Странные облака в Карагандинской области объяснили синоптики

Под действием нисходящего потока от надвигающейся бури влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако.

Синоптики "Казгидромета" объяснили необычное природное явление, снятое на видео жителями поселка Жайрем Карагандинской области, передает zakon.kz.

По заявлениям синоптиков, плотные облака в форме трубы - это так называемые "рулонные облака" (volutus), которые создает иллюзию вращения вокруг собственной оси.

Погоду по Карагандинской области в эти дни определял южный циклон с выпадением осадков, грозами, выпадением града и усилением ветра, днем в области отмечалось развитие мощной дождевой облачности, следствием чего, видимо и стало образование таких форм облаков, крайне редких и необычных, - рассказали в Казгидромете.

Синоптики добавили, что рулонные облака представляют собой солитон, не соединенный с другими облаками, и являются примером волнового возмущения в атмосфере земли. Этот вид характерен в основном для слоисто-кучевых и, в редких случаях, для высококучевых облаков. Такие облака образуются в результате оттока холодного воздуха от холодных фронтов. Под действием нисходящего потока от надвигающейся бури влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!