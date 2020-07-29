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ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса

Его обнаружили во Вьетнаме.

Фото : Pixabay29 июля 2020, 15:56

Вспышка COVID-19 во вьетнамском Дананге не вызвала опасений у экспертов Всемирной организации здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк, обнаруженный там штамм коронавируса SARS-CoV-2 не отличается от других по степени заразности.

Несмотря на то, что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности. По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, - заявил Парк.

Ранее правительство Вьетнама сообщило, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране.

За последние пять дней в Дананге зарегистрировали 29 новых случаев заражения COVID-19.

Вьетнамские медики заявили, что этот штамм может быть более агрессивным, чем известные им ранее типы того же коронавируса, поскольку быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию заболевания.


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