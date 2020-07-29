Стратегический план до 2025 года сформируют до 1 августа
Главной задачей станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности.
Фото : ukranews.com29 июля 2020, 16:09
Стратегический план до 2025 года сформируют в Правительстве РК до 1 августа, сообщил на брифинге министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.
Новая экономическая реальность требует кардинальных изменений в экономической политике для обеспечения качественного и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе. До 1 августа будет сформирован стратегический план до 2025 года в новой редакции, который определит основные ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочную перспективу, — сообщил Даленов.
По его словам, главной задачей станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, эффективном развитии импортозамещения, формировании новых экосистем по развитию глубоких переделов в обрабатывающей промышленности, таргетированном привлечении инвестиций, а также активном наращивании экспортного потенциала страны.
Кроме того, будет развернута активная работа по развитию агропромышленного комплекса в новых условиях, — заключил министр национальной экономики.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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