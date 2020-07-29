Мадонну раскритиковали за распространение теории заговора

Поп-певица ранее называла коронавирус "великим уравнителем".

Аккаунт Мадонны в Instagram был отмечен за распространение ложных теорий заговора о коронавирусе, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Поп-звезда поделилась конспирологическим видео. Она утверждала, что вакцина от коронавируса уже найдена, но ее прячут, чтобы "позволить богатым стать еще богаче".

Instagram "размыл" видео и добавил подпись с надписью "ложная информация". Также пользователей направили на страницу, развенчивающую утверждения видео, в которой отмечалось, что в настоящее время вакцины нет.

Позже видео было удалено со страницы Мадонны, но не раньше, чем последователи протестовали против дезинформации.

Среди них была певица Энни Леннокс.

Это безумие. Не могу поверить, что ты поддерживаешь это. Надеюсь, что твоя страница была взломана, и ты сейчас объяснишься, - написала она.

Ранее Мадонна заявляла, что уже переболела коронавирусом.

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