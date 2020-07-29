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Сагинтаев ознакомился с ходом подготовки к открытию нового госпиталя

Cегодня в борьбе с COVID-19 в Алматы задействовано 27 медорганизаций.

Фото : instagram.com29 июля 2020, 16:31

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом подготовки к открытию нового ковидного госпиталя на 500 мест, сообщает zakon.kz.

В связи с необходимостью расширения койко-мест по поручению акима города решено перепрофилировать строящееся здание центра оказания специальных социальных услуг под инфекционный стационар первого эшелона.

В пресс-службе акимата отметили, что Сагинтаев еженедельно проверяет, как идут ремонтные и отделочные работы, а также планирование функционала госпиталя. Кроме палат для пациентов, реанимационных отделений, здесь будет своя лаборатория для ПЦР-тестирования, а также центр подготовки и переподготовки медперсонала. Создается автономное медицинское учреждение, которое будет оснащено современным медицинским оборудованием.

Cегодня в борьбе с COVID-19 в Алматы задействовано 27 медорганизаций. Общий коечный фонд — более шести тысяч мест. Процент занятости коек снижен с 90 до 50%.

Сейчас идет активная фаза подготовки к новой волне пандемии, ожидающейся в осенне-зимний период. В этой связи количество койко-мест в инфекционных стационарах первого эшелона (для тяжелобольных) будет увеличено еще на 1015 мест.

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом подготовки к открытию нового ковидного госпиталя на 500 мест. В связи с необходимостью расширения койко-мест по поручению акима города решено перепрофилировать строящееся здание центра оказания специальных социальных услуг под инфекционный стационар первого эшелона. Б. Сагинтаев еженедельно проверяет, как идут ремонтные и отделочные работы, а также планирование функционала госпиталя. Кроме палат для пациентов, реанимационных отделений, здесь будет своя лаборатория для ПЦР-тестирования, а также центр подготовки и переподготовки медперсонала. Создается автономное медицинское учреждение, которое будет оснащено современным медицинским оборудованием. Напомню, сегодня в борьбе с COVID-19 в Алматы задействовано 27 медорганизаций. Общий коечный фонд — более шести тысяч мест. Процент занятости коек снижен с 90 до 50%. Сейчас идет активная фаза подготовки к новой волне пандемии, ожидающейся в осенне-зимний период. В этой связи количество койко-мест в инфекционных стационарах первого эшелона (для тяжелобольных) будет увеличено еще на 1015 мест.

Публикация от Асет Мукажанов (@aset.mukazhanov) 29 Июл 2020 в 3:22 PDT


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