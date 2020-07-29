Байбек о праймериз: Услышать мнение граждан из самых отдаленных районов

Система "Праймериз" кардинально усилит обратную связь с населением.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что с 17 августа по 3 октября запланировано проведение праймериз, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Уважаемые друзья! Как известно, в партии "Nur Otan" с 17 августа по 3 октября запланировано проведение праймериз. Впервые в истории партийно-политического развития нашей страны они пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов "перезагрузки" нашей партии и подготовки к предстоящей избирательной кампании в Мажилис и маслихаты. Ключевой целью праймериз является формирование партийных списков на конкурентной и прозрачной основе. Нуротановцы во всех регионах страны самостоятельно определят наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественного доверия и поддержки, - написал Байбек.

К сожалению, пандемия коронавируса не отступает и вносит коррективы во все сферы нашей жизни. В условиях карантина и социальной изоляции нам приходится работать и взаимодействовать между собой больше в дистанционном режиме.

Как долго продлится такая ситуация в Казахстане и в мире, точно никто не может спрогнозировать. Это новая реальность, под которую мы вынуждены адаптировать и внутриполитические процессы. Главный приоритет для всех нас – это безопасность здоровья граждан. В этой связи по поручению Председателя партии, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева нами проработан механизм голосования на внутрипартийных выборах в онлайн-формате. Члены Политического Совета заочным голосованием поддержали соответствующие дополнения в Правила проведения праймериз, - добавил он.

Как вы знаете, системная работа по цифровизации деятельности партии началась еще в 2014 году.

"Nur Otan" первым в стране приступил к реализации масштабного проекта "Электронная партия". Созданы центральная база данных партии, онлайн общественная приемная, веб-портал, внедрены новые каналы коммуникаций через мессенджеры и социальные сети. Сегодня население активно пользуется цифровыми возможностями. Так, с момента введения карантина количество онлайн-обращений в партию увеличилось в 5,3 раза, в том числе через Facebook и Instagram – в 17,5 раз, Whatsapp – в 9,5 раз. Всего за первое полугодие в общественные приемные партии обратилось 224,1 тысяча человек. В сравнении с прошлым годом рост в 3,6 раза. Многие из этих вопросов решаются, находятся на партийном контроле. Проект "Электронная партия" стал основой для информационной системы "Праймериз", веб-портала, мобильного приложения и т.д. Нами изучены и применены лучшие зарубежные практики. При разработке системы мы руководствовались семью базовыми принципами: Доступность, Автономность, Прозрачность, Надежность, Легитимность, Многофункциональность и Безопасность. Все это делает систему простой в применении, обеспечит информационную безопасность, "тайну выбора" избирателя, а также защиту от сторонних вмешательств и рисков фальсификации, - отметил чиновник.

Система "Праймериз" кардинально усилит обратную связь с населением, позволит оперативно проводить опросы, онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов, услышать мнение граждан из самых отдаленных населенных пунктов.

Поэтому хочу поблагодарить команду IT-специалистов и лично члена партии Аскара Жумагалиева за активное участие в создании информационной системы "Праймериз". Онлайн-формат – это еще один шаг к открытости и доступности партии, особенно для молодежи. По поручению Елбасы в партийные списки для каждого маслихата и Мажилиса планируется включить не менее 20% молодых людей до 35 лет. Для всех нас важно проведение честных и конкурентных праймериз. Экспертное сообщество высказывает высокие ожидания от них в решении текущих общественно-политических вопросов. Это наглядно подтвердили дискуссии на платформе Лиги сторонников "Nur Otan". Мы поддерживаем инициативу Лиги по осуществлению общественного контроля за процедурой проведения внутрипартийных выборов по всей стране. Партия "Nur Otan" приглашает всех, кто не на словах, а на деле вносит вклад в развитие нашей страны, принять самое активное участие в праймериз! - заключил Байбек.

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