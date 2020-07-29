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Центр кровопускания незаконно работал в Алматы во время карантина

В момент проверки в центре находились более 25 человек.

Фото : кадр из видео29 июля 2020, 16:51

Кровопускающий (хиджама) центр, который несмотря на карантинные меры принимал людей для процедур кровопускания, выявлен в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, хиджама-центр был выявлен полицейскими на территории Алмалинского района в ходе проведения мониторинга и контроля над соблюдением ограничительных мер. Несмотря на установленные запреты, в момент проверки в центре находились более 25 человек.

Этот вид деятельности не лицензируемый. Однако работники, которые проводят данную процедуру клиентам (пациентам), называют себя медицинскими работниками. На деле у них нет соответствующего образования. По выявленным на данном объекте нарушениям материалы направлены в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы, для принятия мер в рамках административного законодательства Республики Казахстан, –рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.


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