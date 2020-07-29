Россия запустит производство вакцины от COVID-19 в сентябре

Регистрация вакцины ожидается 10-12 августа.

Запуск вакцины в промышленное производства начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Она отметила, что наибольшими перспективами в России на данный момент обладают вакцины от коронавируса, разработанные Центром им. Гамалеи и "Вектором".

Ранее в этот же день стало известно, что вакцина от коронавирусной инфекции московского Института имени Гамалеи отправлена на экспертизу и ее регистрация ожидается 10–12 августа.

Глава российского Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев в разговоре с CNN сравнил запуск производства вакцин с выходом спутника на орбиту Земли в 1957 году.

Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия доберется туда первой, - сказал он.

Дмитриев также отметил, что российские ученые сосредоточены не на том, чтобы быть первыми, а на защите людей.

Как отмечает телеканал, Россия не опубликовала никаких научных данных о тестировании своей вакцины. Критики обеспокоены политическим давлением со стороны Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную державу.

В настоящий момент по всему миру ведутся разработки вакцин, небольшое количество находятся на стадии крупномасштабных испытаний эффективности.

Ранее в этом месяце Кремль опроверг обвинения в том, что российские шпионы взломали американские, канадские и британские исследовательские лаборатории, чтобы украсть секреты разработки вакцин.

Власти также опровергли сообщения о том, что члены политической и деловой элиты страны, включая президента России Владимира Путина, получили ранний доступ к вакцине.

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