Россия запустит производство вакцины от COVID-19 в сентябре
Регистрация вакцины ожидается 10-12 августа.
Запуск вакцины в промышленное производства начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".
Она отметила, что наибольшими перспективами в России на данный момент обладают вакцины от коронавируса, разработанные Центром им. Гамалеи и "Вектором".
Ранее в этот же день стало известно, что вакцина от коронавирусной инфекции московского Института имени Гамалеи отправлена на экспертизу и ее регистрация ожидается 10–12 августа.
Глава российского Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев в разговоре с CNN сравнил запуск производства вакцин с выходом спутника на орбиту Земли в 1957 году.
Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия доберется туда первой, - сказал он.
Дмитриев также отметил, что российские ученые сосредоточены не на том, чтобы быть первыми, а на защите людей.
Как отмечает телеканал, Россия не опубликовала никаких научных данных о тестировании своей вакцины. Критики обеспокоены политическим давлением со стороны Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную державу.
В настоящий момент по всему миру ведутся разработки вакцин, небольшое количество находятся на стадии крупномасштабных испытаний эффективности.
Ранее в этом месяце Кремль опроверг обвинения в том, что российские шпионы взломали американские, канадские и британские исследовательские лаборатории, чтобы украсть секреты разработки вакцин.
Власти также опровергли сообщения о том, что члены политической и деловой элиты страны, включая президента России Владимира Путина, получили ранний доступ к вакцине.
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