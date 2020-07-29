Нагрузка на мобильные бригады снизилась на 30% в Нур-Султане

С начала июля количество вызовов в станцию скорой медицинской помощи Нур-Султана сократилось почти в три раза.

Жители города продолжают получать качественную медицинскую помощь на дому, сообщает zakon.kz.

Как отмечается на сайте Covid19.astana.kz, специально для этого во время карантина были созданы мобильные бригады. В их составе работают фельдшеры и медсестры.

Группы выезжают на вызов, и, если имеются симптомы коронавирусной инфекции, наши фельдшеры прямо на дому производят забор крови на ПЦР-исследование. Также проводится забор анализов у членов семьи заболевшего COVID-19. То есть в целях безопасности минимизируется их приход в поликлинику, – рассказала главная медицинская сестра Кульзи Абенова.

Помимо медицинских процедур на дому, врачи привозят заболевшим, состоящим на диспансерном учете, лекарства. Также проводятся онлайн-консультации через приложение DamuMed. По словам врачей, после введения карантина ситуация стабилизировалась.

На сегодняшний день у нас работает шесть мобильных бригад. После введения карантина спад пошел по количеству вызовов где-то на 30%, – отмечает специалист.

Напомним, с июня приказом Министерства здравоохранения республики созданы мобильные бригады по оказанию помощи пациентам с коронавирусом, а также с внебольничной пневмонией.

На сегодня в Нур-Султане работают порядка 200 мобильных бригад. Бригады формируются из расчета одна мобильная группа на пять тысяч населения. С начала июля количество вызовов в станцию скорой медицинской помощи Нур-Султана сократилось почти в три раза – с 3 тыс. до 1 100 в сутки. В том числе по коронавирусной инфекции – с 500 до 89 в сутки. Количество выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Нур-Султане составляет 70% – из 10 320 выздоровели 7 260 пациентов. Загруженность коечного фонда уменьшилась с 99% до 38%.

За счет принятых карантинных мер с 5 июля и усиления амбулаторного лечения более чем в два раза уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями, – с 1 348 до 633 человек.

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