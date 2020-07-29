Начато расследование по делу о закупке ИВЛ для Атырауской области
Материалы дела переданы в антикоррупционную службу.
В Атырауской области начато расследование по делу о закупке ИВЛ, сообщает zakon.kz.
В последнее время в СМИ бурно обсуждается вопрос приобретения ИВЛ аппаратов Управлением здравоохранения Атырауской области. В этой связи проведенным мониторингом прокуратурой области установлено, что в демократическую партию "Ак жол" обратился директор ТОО "ОралМедРегион" с жалобой на действия должностных лиц Управления.
Так, Управление здравоохранения Атырауской области заключило договор о госзакупках с ТОО "ОралМедРегион" на приобретение 45 штук аппаратов ИВЛ на сумму 598 млн тенге из республиканского бюджета. Однако на следующий день направил в адрес ТОО письмо об одностороннем расторжении договора в связи с нецелесообразностью его дальнейшего исполнения. Причиной тому послужило поступившее письмо от Министерства финансов о планировании приобретения аппаратов ИВЛ за счет денежных средств местного бюджета, - сообщили в прокуратуре Атырауской области.
По данному факту прокуратурой Атырауской области собранные материалы в отношении должностных лиц управления переданы в антикоррупционную службу для расследования.
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