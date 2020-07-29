Водителя зажало в кабине после столкновения двух грузовиков в Алматы
Извлечь его смогли только спасатели.
Фото : zakon.kz29 июля 2020, 17:47
В Алматы на проспекте Рыскулова произошло ДТП с участием двух грузовиков HOWO, передает корреспондент zakon.kz.
Оба грузовика, принадлежащие одной компании, следовали в западном направлении. По предварительной информации, переехав улицу Казыбаева, водителя первого HOWO "подрезал" другой автофургон. Мужчина нажал на тормоза, в этот момент сзади в него врезался водитель второго HOWO.
От удара второго водителя зажало в кабине. Проезжающие мимо пытались самостоятельно достать мужчину из кабины.
Позже к месту прибыли спасатели, которые смогли извлечь водителя.
О пострадавших не сообщается.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034081-da395668d9dd8804559991e0b8c6d812
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...