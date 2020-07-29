Водителя зажало в кабине после столкновения двух грузовиков в Алматы

Извлечь его смогли только спасатели.

В Алматы на проспекте Рыскулова произошло ДТП с участием двух грузовиков HOWO, передает корреспондент zakon.kz.

Оба грузовика, принадлежащие одной компании, следовали в западном направлении. По предварительной информации, переехав улицу Казыбаева, водителя первого HOWO "подрезал" другой автофургон. Мужчина нажал на тормоза, в этот момент сзади в него врезался водитель второго HOWO.

От удара второго водителя зажало в кабине. Проезжающие мимо пытались самостоятельно достать мужчину из кабины.

Позже к месту прибыли спасатели, которые смогли извлечь водителя.

О пострадавших не сообщается.

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