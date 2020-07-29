В Алматинской области введен ряд ограничительных мер в связи с Курбан айтом

В частности, запрещено проведение массовых мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домах и мечетях.

И.о. Главного государственного санитарного врача Алматинской области подписал постановление от 29 июля 2020 года "О запрете проведения массовых мероприятий, способствующих распространению коронавирусной инфекции в дни празднования Курбан айт на территории Алматинской области", передает zakon.kz.



Так, в период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа 2020 года в области запрещено:

- проведение массовых мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домах и мечетях;

- организация и проведение забоя, реализацию скота с транспорта вдоль автодороги на территории области, и реализацию скота в частных домах;

- приостановлена деятельность убойных цехов и рынков с 31 июля по 2 августа по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью области;

- убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей;

- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние убойных цехов, отвечающее требованиям ветеринарно-санитарных норм;

- при входе установить дезинфицирующий коврик;

- обеспечить персонал специальной одеждой, запасом одноразовых медицинских масок, перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

- обеспечить достаточным количеством холодильного оборудования для хранения туш и транспортировку их до места назначения в рефрижераторах;

- закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.

Вместе с тем будет организован:

- на въездах в населенные пункты области контроль по недопущению и пресечению завоза животных на территорию области, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме;

- контроль по недопущению посторонних лиц в убойные цеха;

- контроль по недопущению забоя скота жителями в неустановленных местах.

Кроме того, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК поручено усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории области.

В то же время разрешено:

- проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт;

- организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования "Курбан айт";

- обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты;

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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