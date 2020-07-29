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Около миллиона тенге получили шымкентцы за сообщения о коррупции

В Антикоррупционной службе действует круглосуточный номер CaII-центра 1424.

Фото : Pixabay29 июля 2020, 18:07

Порядка миллиона тенге получили жители Шымкента за сообщения о фактах коррупции. Об этом сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы Шымкента Асхат Жұмағали, передает zakon.kz.

В ходе онлайн брифинга Асхат Жұмағали подвел итоги работы Департамента за первое полугодие.

Сегодня для лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения. С начала года нами поощрено пять лиц, по заявлениям которых пресечены коррупционные правонарушения. Размер их вознаграждения составил порядка миллиона тенге, - сказал он.

Жұмағали отметил, что в Антикоррупционной службе действует круглосуточный номер CaII-центра 1424.

Любой гражданин, столкнувшийся с вымогательством денежных средств, хищением, злоупотреблением или превышением власти со стороны должностных лиц, может обратиться по указанному номеру. Наши специалисты примут сообщение, проконсультируют Вас, и нами в обязательном порядке будут приняты соответствующие меры, - заключил он.


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