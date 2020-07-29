Более 130 преступлений выявлено антикоррупционной службой ВКО с начала года

Сумма возмещения ущерба достигла – 1,1 млрд тенге и уже значительно превысила годовые показатели прошлых лет.

В Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в брифинге, проходившем на площадке сервисного центра "Antikor Ortalygy" приняли участие руководитель областного Департамента Агентства Ерлан Жалмағамбет, руководитель проекта "Шығыс-Адалдық алаңы" Маржан Бахыт и руководитель регионального информационно-просветительского штаба Арайлым Есимбекова.

Как отметили участники брифинга, за истекшие полгода Департаментом проведена определённая работа, имеются положительные результаты. Во исполнение поручения Главы государства усилены меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

В соответствии с принятыми в конце прошлого года законодательными поправками, Департамент активно реализует координирующую функцию в вопросах формирования идеологии добропорядочности, путем принятия комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

Неоценимый вклад в эту работу вносят специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проектные офисы "Адалдық алаңы,- отметил руководитель антикоррупционной службы области.

При Департаменте создан и активно работает региональный информационно-просветительский штаб из числа активной молодежи и религиозных деятелей по разъяснению антикоррупционного законодательства в обществе.

Членами республиканской и региональных СМГ организован мониторинг социально-значимых объектов, принято активное участие в работе комиссий по отбору заявок для присуждения государственных грантов, внешней оценке проведения ЕНТ.

Представители СМГ и Адалдық алаңы активно включились в работу по мониторингу цен на востребованные лекарственные препараты и распределения зарубежной гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с COVID-19.

Понимая безусловную важность открытости и подотчетности госаппарата в качестве непременных факторов успеха в противодействии коррупции, Департаментом усиленно продвигается процесс трансформации государственных органов. Акиматы всех городов и районов перешли на сервисную модель обслуживания населения "Ашық әкімдік", открыто 36 фронт-офисов в госучреждениях, которые работают в оpen-space формате.

В рамках проекта интерактивная карта открытых бюджетов подписано соглашение между Департаментом и Акиматом Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день в области 1507 организаций создали свои бюджеты в системе, т.е. охват составляет 100%.

Успешно реализуется проект "ADAL KÓMEK", целью которого является повышение правовой грамотности граждан, а также оказание юридической помощи социально уязвимым слоям населения в решении жизненно важных вопросов.

Информационно-разъяснительная работа продолжается в рамках онлайн-проекта "Antikor.LIVE".

Учитывая, что проекты "Adal kómek" и "Antikor.LIVE" в сегодняшней ситуации заменили традиционные приемы граждан, мы усилим работу по разрешению поступающих проблемных вопросов.

Основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. За полгода проведено 8 антикоррупционных мониторингов.

Внешнему анализу подвергнута деятельность 8 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

По их результатам внесено 157 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению адмбарьеров, совершенствованию законодательства.

Особое внимание превентивного блока уделено ценовому комплаенсу госзакупок.

С начала года благодаря отслеживанию закупок в "Едином окне закупок" экономия бюджетов госорганов составила 427 млн. тенге.

В текущем году выявлено 131 преступление, в том числе коррупционных 109. Благодаря умелой организации работы и профессионализму, нацеленности на разоблачение крупных, многоуровневых, глубоко законспирированных коррупционных схем, по сравнению с прошлым годом почти в 3 раза возросло пресечение особо тяжких и на 14% - тяжких преступлений. Число лиц, привлеченных за коррупцию составило 61. Каждый восьмой – это руководители госорганов и организаций.

Сумма возмещения ущерба достигла – 1,1 млрд тенге и уже значительно превысила годовые показатели прошлых лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!