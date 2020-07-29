Вор-гастролер похитил в столице золотых изделий на 4 млн тенге

За два дня ОПМ "Квартира" полицейскими раскрыто 17 квартирных краж, их них 13 ранее совершенных, задержаны 3 преступные группы.

В Нур-Султане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира", сообщает zakon.kz.

27 июля полицейские задержали неоднократно судимого за кражи, 24-летнего жителя столицы. Он проникал в дома, отжав окна. Вещественное доказательство изъято, подозреваемый арестован, проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Расследование проводится по статье 188 УК РК (кража).

С начала года полицейскими задержано 24 воров-гастролеров, которые прибыли в столицу для совершения краж из квартир. Из них 11 человек осуждены на длительные сроки лишения свободы.

Так, в городе Шымкент полицейскими столицы задержан 26-летний вор-гастролер. Установлено, что подозреваемый в июле прошлого года, взломав пластиковое окно балкона, проник в коттедж и совершил кражу дорогих золотых, бриллиантовых изделий и денежных средств. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила 4 миллиона тенге. В ходе расследования подозреваемый в краже был установлен, однако до настоящего момента скрывался от следствия, и находился в межгосударственном розыске. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Полицейские обнаружили у него похищенные золотые изделия и возвратили владелице.

Во время карантина, горожане в основном находилось дома. Часто замечали попытки краж и своевременно сообщали в полицию.

За два дня ОПМ "Квартира" полицейскими раскрыто 17 квартирных краж, их них 13 ранее совершенных, задержаны 3 преступные группы, занимавшиеся кражами из квартир многоэтажных домов, путем подбора ключа, отжима пластикового окна и свободным доступом. Раскрытию указанных краж способствовала предварительная оперативная работа полицейских, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Всего за шесть месяцев в столице совершено 483 квартирные кражи. По сравнению с прошлым годом регистрация краж снизилась на 56,5%.

Департамент полиции просит жителей и гостей столицы оказывать содействие сотрудникам полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия.

Если Вы стали свидетелем кражи, либо заметили подозрительных лиц, бесцельно находящихся во дворе или подъезде, пытающихся при визуальном контакте скрыть свое лицо, просим позвонить по номеру 102, - говорится в сообщении ведомства.

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