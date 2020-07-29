Instagram переманивает TikTok-блогеров на свою платформу Reels - СМИ

В США разговоры о возможной блокировке TikTok идут на уровне высшего руководства страны.

Facebook, владеющий Instagram, предложил TikTok-блогерам с многомиллионной аудиторией перейти на свой новый сервис Reels, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, за это предлагаются "сотни тысяч долларов".

Напомним, Instagram Reels является аналогом TikTok, и в скором времени проект будет запущен в некоторых странах, в том числе в США. Уже сейчас сервис доступен пользователям из Бразилии, Франции и Германии.

Как и в TikTok, пользователи Reels смогут выкладывать короткие видео. Новый редактор позволит создавать 15-секундные видео, регулировать скорость воспроизведения, накладывать свою музыку или добавлять аудиодорожку из каталога доступных треков. Запустить сервис в США и некоторых других странах Instagram планирует уже в следующем месяце.

Сам Instagram напрямую не опроверг и не подтвердил информацию о выплатах и добавил, что готов вкладывать деньги в создателей контента. Противостояние между Facebook и его Instagram с одной стороны, и TikTok с другой в последнее время только набирает обороты. Китайский сервис уже запретили в Индии, и там Instagram свой аналогичный продукт с короткими аналогичными видео уже запустил.

В США разговоры о возможной блокировке TikTok идут на уровне высшего руководства страны. Тем временем китайский сервис тоже не дремлет: TikTok создает в штатах фонд в 200 млн долларов, которые пойдут на поддержку создателей контента. Он также активно нанимает лоббистов — вероятно, для снижения политической угрозы. И в целом заявил, что готов создать 10 000 рабочих мест в США и, очевидно, не уйдет так просто с рынка, который для него уже второй после китайского по объемам заработка.

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